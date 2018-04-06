Запретили фан-зону к ЧМ по футболу на набережной Новосибирска

«Фан-зона — это определенные правила безопасности. Я не участвовал в принятии этого решения, — признался 6 апреля на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть . — Исходили, видимо, из этого. Я себя не отношу к активным болельщикам футбола. Я больше болею за хоккей и мини-футбол. Тем не менее, у нас есть те, кто интересуется футболом, уверен, что мы все-таки все сделаем, что намечали, и открытие чемпионата мира покажем на набережной».

Новосибирск, хоть и не принимает в чемпионате мира по футболу непосредственное участие, но входит в число тех регионов, в которых будут организованы специальные мероприятия. «Под председательством врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова был проведен оргкомитет, — сообщили VN.ru в пресс-службе регионального департамента физической культуры и спорта. — На нем обсуждался ряд площадок для проведения публичных трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Новосибирске. Было дано поручение проработать вопрос о возможном использовании ледового дворца спорта „Сибирь“ для публичных трансляций матчей чемпионата мира по футболу. В данный момент этот вопрос еще решается».

Областным департаментом физической культуры и спорта отправлена официальная заявка в организационный комитет FIFA на получение лицензии на проведение мероприятия «Специального некоммерческого публичного показа» через онлайн-платформу FIFA.

(Некоммерческий публичный показ охватывает более 5 000 зрителей, — прим. Ред.).

Однако вещатель трансляции матчей ЧМ-2018 на данный момент в России еще не определен, но известно, что трансляция матчей чемпионата мира будет осуществляться исключительно в прямом эфире. Демонстрация с задержками и повторное воспроизведение трансляции строго запрещены. Список планируемых к показу матчей также еще не определен.