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Военнослужащий ЦВО стал четырехкратным чемпионом мира по фехтованию среди юниоров
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Военнослужащий ЦВО стал четырехкратным чемпионом мира по фехтованию среди юниоров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Финальный поединок он провел с французом Себастьеном Патрисом и победил его с минимальным отрывом 15:13, завоевав золотую медаль.
Солдат из самарской спортивной роты ЦСКА стал четырехкратным чемпионом мира по фехтованию среди юниоров на турнире, который проходил в итальянской Вероне.
Военнослужащий Константин Лоханов на пути к победе сразился с корейским спортсменом Эунгиуном Сондом, испанцем Инаки Браво, немцем Раулем Бонахом. Финальный поединок он провел с французом Себастьеном Патрисом и победил его с минимальным отрывом 15:13, завоевав золотую медаль.
Спортрота в Самаре является специальным воинским подразделением Минобороны России, куда призываются на службу спортсмены по олимпийским видам спорта из военных комиссариатов Центрального военного округа.
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