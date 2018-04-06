Военнослужащий ЦВО стал четырехкратным чемпионом мира по фехтованию среди юниоров 

Финальный поединок он провел с французом Себастьеном Патрисом и победил его с минимальным отрывом 15:13, завоевав золотую медаль.
Солдат из самарской спортивной роты ЦСКА стал четырехкратным чемпионом мира по фехтованию среди юниоров на турнире, который проходил в итальянской Вероне.
Военнослужащий Константин Лоханов на пути к победе сразился с корейским спортсменом Эунгиуном Сондом, испанцем Инаки Браво, немцем Раулем Бонахом. Финальный поединок он провел с французом Себастьеном Патрисом и победил его с минимальным отрывом 15:13, завоевав золотую медаль.
Спортрота в Самаре является специальным воинским подразделением Минобороны России, куда призываются на службу спортсмены по олимпийским видам спорта из военных комиссариатов Центрального военного округа.