«Ривер Плейт» сыграл вничью с «Санта-Фе», «Сантос» обыграл «Эстудиантес»

«Коло Коло» на своем поле проиграл «Дельфину» в матче группового турнира Кубка Либертадорес (0:2). В других встречах «Боливар» обыграл «Атлетико Насиональ» (1:0), «Ривер Плейт» и «Санта-Фе» поделили очки (0:0), а «Эстудиантес» уступил «Сантосу» (0:1).

Кубок Либертадорес

Группа 2 "Коло Коло" (Чили) — «Дельфин» (Эквадор) — 0:2 (0:0)

Голы: Арисменди, 52 (0:1). Кармона, 90+3 — в свои ворота (0:2).

Сантьяго. Стадион «Монументаль Давид Арельяно».

"Боливар" (Боливия) — «Атлетико Насиональ» (Колумбия) — 1:0 (1:0)

Гол: Рикельме, 38.

Нереализованный пенальти: Ленис (А), 90+2 (вратарь).

Ла-Пас. Стадион «Эрнандо Силес».

Группа 4 "Ривер Плейт" (Аргентина) — «Санта-Фе» (Колумбия) — 0:0 Буэнос-Айрес. Стадион «Эль Монументал».

Группа 6 "Эстудиантес" (Аргентина) — «Сантос» (Бразилия) — 0:1 (0:1)

Гол: Артур Гомес, 19.

Кильмес. Стадион «Сентенарио».