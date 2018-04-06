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«Ривер Плейт» сыграл вничью с «Санта-Фе», «Сантос» обыграл «Эстудиантес»
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«Ривер Плейт» сыграл вничью с «Санта-Фе», «Сантос» обыграл «Эстудиантес» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Коло Коло» на своем поле проиграл «Дельфину» в матче группового турнира Кубка Либертадорес (0:2). В других встречах «Боливар» обыграл «Атлетико Насиональ» (1:0), «Ривер Плейт» и «Санта-Фе» поделили очки (0:0), а «Эстудиантес» уступил «Сантосу» (0:1).
Кубок Либертадорес
Группа 2  "Коло Коло" (Чили) — «Дельфин» (Эквадор) — 0:2 (0:0)
Голы: Арисменди, 52 (0:1). Кармона, 90+3 — в свои ворота (0:2).
Сантьяго. Стадион «Монументаль Давид Арельяно».
"Боливар" (Боливия) — «Атлетико Насиональ» (Колумбия) — 1:0 (1:0)
Гол: Рикельме, 38.
Нереализованный пенальти: Ленис (А), 90+2 (вратарь).
Ла-Пас. Стадион «Эрнандо Силес».
Группа 4  "Ривер Плейт" (Аргентина) — «Санта-Фе» (Колумбия) — 0:0  Буэнос-Айрес. Стадион «Эль Монументал».
Группа 6  "Эстудиантес" (Аргентина) — «Сантос» (Бразилия) — 0:1 (0:1)
Гол: Артур Гомес, 19.
Кильмес. Стадион «Сентенарио».
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