Алексей Сорокин: «Уход Мутко не отразился на деятельности оргкомитета „Россия-2018“

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «СЭ» заявил, что Виталий Мутко , который покинул пост председателя оргкомитета, по-прежнему вовлечен в процесс подготовки к чемпионату мира в России. Сорокин отметил, что сейчас наступает финишная прямая, поэтому уход Мутко не повлиял на деятельность комитета.

— Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета. Насколько он вовлечен в процесс подготовки к чемпионату мира?

— Виталий Леонтьевич, конечно, по-прежнему вовлечен в эти процессы. Он является председателем координационного совета по подготовке к турниру в Правительстве Российской Федерации

— Отразился ли уход Мутко на деятельности оргкомитета?