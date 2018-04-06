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Алексей Сорокин: «Уход Мутко не отразился на деятельности оргкомитета „Россия-2018“
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Алексей Сорокин: «Уход Мутко не отразился на деятельности оргкомитета „Россия-2018“ 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «СЭ» заявил, что Виталий Мутко, который покинул пост председателя оргкомитета, по-прежнему вовлечен в процесс подготовки к чемпионату мира в России. Сорокин отметил, что сейчас наступает финишная прямая, поэтому уход Мутко не повлиял на деятельность комитета.
— Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета. Насколько он вовлечен в процесс подготовки к чемпионату мира?
— Виталий Леонтьевич, конечно, по-прежнему вовлечен в эти процессы. Он является председателем координационного совета по подготовке к турниру в Правительстве Российской Федерации.
— Отразился ли уход Мутко на деятельности оргкомитета?
— Мы сейчас находимся в такой фазе, что это не могло радикально отразиться. Наверное, на этапе далекого стратегического планирования это могло оказать воздействие. А сейчас нужно просто бежать и что-то делать. Смена руководителя не предполагает радикальную смену курса. Сейчас уже финишная прямая. Идет практически ориентированная деятельность. Хорошо, что и сейчас председатель оргкомитета представляет Правительство. Оргкомитет создавался совместно Правительством и РФС. Поэтому вполне логично, что в оргкомитете присутствует член Правительства. Есть определенные задачи, которые сподручнее выполнять с его должности. (Отдел футбола «СЭ»)
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