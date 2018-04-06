Чочиев: «В феврале „Крылья Советов“ могли бы победить „Спартак“ 

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев прокомментировал поражение от "Спартака" (1:3) в матче 1/4 финала Кубка России.
"Уверен, что в конце февраля, шансов пройти «Спартак» у «Крыльев» было бы больше. «Спартаку» было бы сложнее контролировать мяч в тех погодных условиях. А сейчас поле в самом идеальном состоянии, это лучший газон за последние два месяца.
Поняли ли мы «Спартак» в феврале? Да какое тут понимание? Готовились к игре, хотели выйти, а тут такое… Разочарование было. А «Спартак», как показала история, все сделал правильно", — приводят слова Чочиева российские СМИ.
Напомним, что в феврале матч «Крылья Советов» — «Спартак» был отменен из-за температуры воздуха, которая составляла ниже 15 градусов.