«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в пятом матче и едва не потерял Малкина

А «Виннипег» творит историю.

В предыдущих четырёх матчах «Питтсбург» забросил 18 шайб, «Филадельфия» — шесть. У «пингвинов» были все козыри на руках, чтобы оформить выход в следующий раунд на домашней площадке в пятой игре, но серия переезжает обратно в город Братской любви.

Малкин почти травмировался и почти подрался

Лучший бомбардир «Флайерз» Шон Кутюрье , получивший нелепую травму на тренировке перед четвёртой игрой, вернулся в строй, а место в воротах занял Михал Нойвирт , для которого этот старт стал первым в нынешнем плей-офф.

«Мы ждём, что «Флайерз» покажут свою лучшую игру, и нам надо быть готовыми к этому и ответить своей лучшей игрой», — говорил перед матчем тренер «Питтсбурга» Майк Салливан

Капитан «лётчиков» Клод Жиру , у которого совершенно не шла игра, пообещал, что вернёт серию в Филадельфию. В предыдущих четырёх матчах он сделал одну передачу и заработал «-7», но уже в концовке первого периода показал, что серьёзно намерен сдержать слово.

Валттери Фильппула в окружении трёх соперников отборолся за воротами, а Якуб Ворачек отдал пас на капитана, который «с усов» послал шайбу точно в девятку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Незадолго до этого стадион замолк — Евгений Малкин неудачно упал после столкновения с Йори Лехтеря, и некоторое время не мог подняться. Джино ушёл в раздевалку и пропустил остаток периода, но после перерыва смог выйти на лёд. У Малкина было несколько хороших голевых моментов, да и вообще он играл так, будто его ничего не беспокоит. Даже чуть не подрался с Брэндоном Мэннингом.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Филадельфия» была активнее в первом периоде, перебросала «пингвинов» 9-5, но после перерыва хозяева вспомнили, что идёт плей-офф. Сначала Брайан Раст обманул Нойвирта, забив по-бобровски, а затем Джейк Гюнцель завершил молниеносную атаку точным кистевым броском.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Мы заиграли как надо только со второго периода. Понадобилось время, чтобы включиться, но всё равно мы здорово провели второй период. К сожалению, в концовке мы пропустили в большинстве», — сказал Кросби. Большинство у «Питтсбурга» в этой серии работало как часы — пять реализованных попыток из 19 в предыдущих встречах. Но на этот раз спецбригады дали сбой. У «пингвинов» было пять попыток (против одной у соперника), но в концовке второго периода Фил Кессел потерял шайбу на синей линии, позволив Фильппуле и Лехтеря организовать контратаку в меньшинстве и сравнять счёт.

«Питтсбург» контролировал игру в третьем периоде, но больше не смог взломать оборону «Флайерз». Всё шло к овертайму, когда за 75 секунд до сирены Кутюрье стал героем встречи, забив победный гол. У Сидни Кросби был потрясающий шанс сравнять счёт в следующей смене, но Михал Нойвирт обокрал капитана «Питтсбурга».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Когда Кутюрье в составе, это даёт заряд всем остальным просто потому, как много он значит для нашей команды. Надо выходить и делать свою работу. Он её сделал», — не скупился на похвалы наставник «Филадельфии» Дэйв Хэкстол

Иван Проворов лидирует по игровому времени в этой серии, а в пятом матче он установил личный рекорд, проведя на льду более получаса. За 13 секунд до гола Кутюрье Иван подключился к атаке и нанёс бросок с острого угла, после чего его сбил с ног Брайан Дюмоулин . Проворов врезался в борт и, казалось, получил травму, но остался в игре.

Историческая победа «Виннипега»

«Реактивщики» неудержимы — в пяти матчах команда Пола Мориса расправилась с «Миннесотой» и впервые в истории оформила выход в полуфинал конференции. Не откладывая дело в долгий ящик, Джейкоб Троуба забил уже на первой минуте матча. После первого периода «Виннипег» вёл со счётом 4:0, а Марк Шайфли забил пятый гол на старте третьей двадцатиминутки, окончательно похоронив надежды «дикарей».

«Миннесота» во втором матче подряд не смогла пробить номинанта на «Везина Трофи» Коннора Хеллебайка, который отразил 30 бросков.

«Я не пытаюсь себя ущипнуть. Это не сказка. Всё реально, и я живу моментом день ото дня», — сказал капитан «Джетс» Блейк Уилер после победы в серии.

«Колорадо» жив и не сдаётся

Для «лавин» это был матч жизни и смерти. Ситуация осложнилась тем, что Джонатан Бернье получил травму, и место в воротах доверили Эндрю Хэммонду, который в этом году провёл лишь один матч в НХЛ.

«Нэшвилл» открыл счёт в середине третьего периода. Арбитр сначала не засчитал гол Ника Бонино , который отправил шайбу в ворота ногой, но после совещания судьи решили, что движения коньком не было.

Пропущенная шайба и меньше 10 минут, чтобы отыграться? «Колорадо» это не смутило. Забив дважды за три минуты, подопечные Джареда Беднара обыграли «Нэшвилл» в гостях впервые за последние два года и продлили серию минимум до шести матчей.

«Я же весь год твержу — у нас особенная команда. Слишком рано ещё заканчивать сезон. В нас осталось ещё много хоккея, мы будем бороться. Мы не сдадимся просто так», — говорил радостный Габриэль Ландеског , автор первого гола «Колорадо».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.