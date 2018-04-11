Прогнозы Игоря Ларионова на первый раунд плей-офф НХЛ сезона-2017/18

Особое мнение легенды мирового хоккея.

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель кубка Стэнли Игорь Ларионов в преддверии старта плей-офф НХЛ порассуждал о шансах каждой команды и назвал главных фаворитов турнира.

Западная конференция

«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш»

— Я, как и многие эксперты, считаю «Нэшвилл» одним из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли. Но «Колорадо» побьётся. Я знаю, что такое синдром андердога, неудачника. Проходил это, когда играл в «Сан-Хосе». Такие команды могут преподнести сюрприз. От «Колорадо» в нынешнем сезоне никто ничего не ожидал, мало кто думал, что они могут попасть в плей-офф. Поэтому «лавины» готовы продолжать удивлять и придерживаться заданного темпа. Они 82 матча играли в режиме плей-офф, без давления, терять им нечего. Но «хищники» — команда, прошедшая через многое, игравшая в финале турнира в прошлом году. Тогда «Нэшвилл» проиграл, теперь он готов преодолеть эту планку. Ставлю на шесть матчей в пользу «Предаторз».

«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд»

— «Джетс» — более ровная и тренерская команда. Думаю, что главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро не справится с «Виннипегом». У соперника больше людей, которые могут забить. Обороняться канадскому клубу будет сложнее, но «скамейка» у них достаточно глубокая, поэтому в защите тоже найдётся, кому отработать. «Реактивные» победят «Уайлд» именно за счёт сильного потенциала впереди. Поставлю на 4-2 в пользу канадской команды.

«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз»

— Я лично наблюдал за игрой «Вегаса» несколько раз. К примеру, был на их матче с «Ванкувером» в конце регулярного чемпионата. Команда интересная, но сумеет ли она преодолеть барьер в лице «Лос-Анджлеса», с таким-то опытом у «королей»? Костяк «Кингз», выигрывавший трофеи, может сыграть решающую роль. Попробую поставить на «Вегас» и семь матчей в серии.

«Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс»

— Нас ждёт жаркое калифорнийское дерби. «Анахайм» играет в убивающий игру хоккей, «Сан-Хосе» действует в таком же стиле. Силовой, агрессивный, энергозатратный хоккей. Он, конечно, имеет право на жизнь, но мне лично не импонирует провокационная игра, лишённая импровизации. Сплошные удары об борт и столкновения. Многое будет зависеть, выйдет ли у «Шаркс» на лёд Джо Торнтон , который умеет творить. Думаю, «акулы» победят в семи матчах. Хочется увидеть их победу.

Восточная конференция

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз»

— Здесь сложно сказать, кто фаворит. Те же «дьяволы» провели достаточно сильный регулярный сезон, команда чем-то похожа на «Тампу» своей манерой игры. После перехода из «Эдмонтона» отжёг Тейлор Холл, ставший лидером «Нью-Джерси». Аналогично можно сказать и про Кучерова из «Тампы», Никита в отличной форме, набрал 100 очков за сезон. У «Лайтнинг», конечно, будет преимущество. В последнее время у «молний» намного больше кубкового опыта. Но серия получится интересной и в какой-то мере даже загадочной. Обе команды играют в классный хоккей.

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

— Не думаю, что стоит говорить о каком-то серьёзном усилении «Бостона». Да, появилась глубина состава, но они и без Рика Нэша хорошо играли. Нэш своими габаритами и опытом поможет поработать на большинстве, перед воротами. Главное для «Брюинз» — это то, что они вылезли из ежовых рукавиц Клода Жюльена . Сейчас командой руководит молодой специалист Брюс Кэссиди , коллектив вздохнул с облегчением. У «Торонто» молодая команда, на втором этапе становления. Эта серия может стать для «Мэйпл Лифс» определяющей в плане понимания, готовы ли канадцы двигаться дальше и становиться претендентом на кубок Стэнли? Последний их трофей датирован 1967 годом, с тех пор прошло много времени. Клуб шаг за шагом идёт к новой вершине, у него появилось своё лицо, стиль, рисунок игры.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс»

— Интересная серия. «Коламбус» бросает то в жар, то в холод. Команда-то у Джона Тортореллы приличная. Хорош защитник Сет Джонс , сильно выглядят форварды Артемий Панарин Кэм Аткинсон . Смогут ли они пройти «Вашингтон»? Дело в том, что у «Кэпиталз» с каждым годом всё меньше шансов на вожделенную победу. Чем старше становятся игроки, тем им труднее. Это касается и Александра Овечкина . Нужно забыть все предыдущие неудачи и идти за кубком. Но предпочтение «Вашингтону» я не отдам. Не уверен в их голкипере Брэйдене Холтби. Всё решит психология, а он не может преодолеть психологический барьер в плей-офф. Сергей Бобровский из «Коламбуса» в этом плане гораздо сильнее. Холтби часто разваливается по ходу серии. Кураж вратаря будет решать очень многое.

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз»