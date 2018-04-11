Всё что нужно знать о первом раунде плей-офф Кубка Стэнли

Чем закончится 10-я попытка Овечкина взять трофей? Всё, что нужно знать о первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

В ночь с 11 по 12 апреля мск в Национальной хоккейной лиге стартует самая главная часть сезона — розыгрыш Кубка Стэнли. Нынешний заокеанский плей-офф может стать одним из самых интересных за последние годы: в лиге появились новый фаворит «Нэшвилл» и сенсационный новичок «Вегас», очередной шанс что-то предпринять получил «Вашингтон», а действующий чемпион «Питтсбург» выглядит вполне боеспособным, несмотря на «сытость» победами последних лет. Настало время посмотреть на пары первого раунда более пристально.

Западная конференция

«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш»

Регулярный чемпионат: «Нэшвилл» — 117 очков (53 победы — 18 поражений — 11 проигрышей вне основного времени), «Колорадо» — 95 очков (43-30-9). Сезонное противостояние: победа «Нэшвилла» 4-0-0. В прошлом сезоне «хищники» были одними из главных героев плей-офф, дойдя до финала Кубка Стэнли. Тот опыт пошёл впрок, и к старту нынешний матчей на вылет «Нэшвилл» подошёл с ещё большим багажом таланта, желания и глубины состава. Именно «Предаторз» считаются наиболее «упакованной», мощной и уверенной в себе командой, которой не страшны ни травмы, ни возможный спад лидеров. «Колорадо» попал в плей-офф в самый последний момент, сумев оставить вне кубковой зоны «Сент-Луис», и это можно считать большой неожиданностью, поскольку ещё год назад «лавины» провели худший в своей истории регулярный чемпионат, набрав лишь 48 очков. Желание ещё больше удивить болельщиков и «пошуметь» в плей-офф у «Эвеланш» наверняка есть, но реальных шансов противостоять столь серьёзному сопернику не так много.

Оборона «Нэшвилла» вызывает зависть у всей лиги, а Роман Йози Маттиас Экхольм и Пи Кей Суббэн втроём способны лишить удовольствия выходить на лёд у любого нападающего соперников. Голкипер Пекка Ринне проводит фантастический сезон и вправе наконец всерьёз рассчитывать на победу в голосовании за «Везину». «Лавинам» придётся играть без основного голкипера Семёна Варламова , который в конце «регулярки» получил очередную травму, и хотя его сменщик Джонатан Бернье выглядит вполне боеспособным, преимущество «хищников» во вратарской дуэли является слишком очевидным. «Колорадо» стал лишь 13-м клубом за последние 43 года, которому удалось выйти в плей-офф после того, как в предыдущем сезоне команда заняла последнее место в НХЛ, и участие в розыгрыше Кубка Стэнли для нынешнего «Эвеланш» уже является серьёзным достижением.

«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз»

Регулярный чемпионат: «Вегас» — 109 очков (51-24-7), «Лос-Анджелес» — 98 очков (45-29-8). Сезонная серия: ничья 2-1-1. Битва Города грехов с Городом ангелов вызывает особый интерес, поскольку безумный новичок лиги «Вегас» всерьёз нацелился на то, чтобы удивить всех не только в регулярном чемпионате. Победа в сильнейшем Тихоокеанском дивизионе свидетельствует о потенциале «Голден Найтс», а кубковый опыт «королей», о котором любят говорить многие эксперты, представляется несколько переоценённым. Да, «Лос-Анджелес» выиграл два трофея с 2012 по 2014 год, но за последние три года хоккеисты «Кингз» выиграли только один матч плей-офф, и все их легендарные «отскоки» с 0-3 в серии остались в прошлом. Конечно, у команды Жеррара Галлана нет в активе даже этого, но предрекаемый «Вегасу» провал по ходу регулярного чемпионата так и не случился, а поддержка на домашней арене у «рыцарей» будет сумасшедшей.

«Вегас» завершил регулярный чемпионат на пятом месте в лиге по количеству заброшенных шайб, стал 11-м по броскам за игру. «Лос-Анджелес», в свою очередь, является лучшей оборонительной командой лиги: первое место по пропущенным голам (2,46 за матч) и надёжности спецбригады меньшинства (85%). Упорная сезонная серия говорит о том, что это противостояние будет чрезвычайно упорным, нервным и может затянуться до семи матчей. На бумаге игровой стиль «Кингз» больше подходит к такого рода «боданию», но «Вегас» уже доказал, что в нынешнем сезоне удача явно находится на его стороне, а ресурс для сюрпризов далеко не исчерпан. Лидер «Голден Найтс» Вильям Карлссон за 183 матча в предыдущих сезонах забил 18 голов (в нынешнем — 43), а Маршессо, Перрон, Райлли Смит и Флёри вполне могут решить исход любого матча в пользу «рыцарей». У калифорнийцев, в свою очередь, есть некогда сверхнадёжный Джонатан Куик , но в 2016 году он капитулировал перед «Сан-Хосе», пропустив 15 голов в пяти матчах. Особое внимание на: Анже Копитара («Лос-Анджелес»), Вильяма Карлссона («Вегас»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Дастина Брауна («Лос-Анджелес»). Прогноз: победа «Вегаса» в семи матчах.

«Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс»

Регулярный чемпионат: «Анахайм» — 101 очко (44-25-13), «Сан-Хосе» — 100 очков (45-27-10). Сезонная серия: победа «Сан-Хосе» 3-0-1. «Утки» одержали 10 побед в 12 последних матчах «регулярки» и выиграли 7 домашних матчей кряду, поэтому завоевать преимущество своего льда для них было чрезвычайно важно. Перспективы «Анахайма» несколько омрачает череда травм ведущих игроков: старт серии могут пропустить защитники Фаулер (плечо) и Биекса (рука), а также голкипер Джон Гибсон (верхняя часть тела). У «акул» из-за повреждения колена под вопросом участие Джо Торнтона , и отсутствие ряда лидеров может сделать хоккей в этом противостоянии ещё более жёстким, силовым и закрытым. «Сан-Хосе» был очень результативен в последний месяц регулярного чемпионата (64 шайбы начиная с 1 марта), и это накладывает дополнительную ответственность на голкипера-ветерана «Дакс» Райана Миллера

«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд»

Регулярный чемпионат: «Виннипег» — 114 очков (52-20-10), «Миннесота» — 101 очко (45-26-11). Сезонная серия: победа «Виннипега» 3-1-0. «Реактивщики» — симпатичная команда без опыта игры в плей-офф: лишь пять хоккеистов (Штястны, Бафлин, Хендрикс, Перро и Уилер) сыграли в розыгрыше Кубка Стэнли более 20 матчей за карьеру, и хорошо знают, насколько эти матчи отличаются от «гладкого» сезона. В то же время «дикари» будут играть без своего «железного человека» защитника Райана Сутера , который в плей-офф традиционно проводит на льду по 30 минут игрового времени. «Виннипег» — команда молодая, которой многое предстоит доказать, но по предварительным раскладам преимущество «Джетс» очевидно.

«Самолёты» обладают великолепной центральной линией (Штястны, Литтл, Шайфли), имеют в составе молодую «вспышку» Патрика Лайне , а в воротах «Джетс» неожиданно заблистал Коннор Хеллебайк . 24-летний вратарь, отразив 92,3% бросков по своим воротам в регулярном чемпионате, заработал себе как минимум место в тройке финалистов голосования на «Везину», и вывел команду в число фаворитов. У «Миннесоты» многое будет зависеть от того, как в отсутствие Сутера справятся с нагрузкой защитники Дамба, Бродин и Спарджон, а также наличия сил у форварда-ветерана Эрика Стаала . Особое внимание на: Коннора Хеллебайка («Виннипег»), Патрика Лайне («Виннипег»), Микаэля Гранлунда («Миннесота»), Пола Штястны («Виннипег»). Прогноз: победа «Виннипега» в пяти матчах.

Восточная конференция

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Регулярный чемпионат: «Бостон» — 112 очков (50-20-12), «Торонто» — 105 очков (49-26-7). Сезонная серия: победа «Торонто» 3-1-0. Обе команды «Большой шестёрки», попавшие в плей-офф, встретятся друг с другом уже в первом раунде, и для болельщиков со стажем эта серия может стать одной из самых интересных. «Торонто» удачно прошёл последнюю четверть «регулярки», одержав 12 побед в 20 матчах, и в кубковой зоне чувствовал себя достаточно уверенно, но противостояние с «мишками» будет самым серьёзным тестом на зрелость для молодых звёзд «Мэйпл Лифс». «Бостон», укрепивший состав звёздным Риком Нэшем , может переключиться со скоростного атакующего стиля на крайне неприятный для «кленовых» силовой хоккей, и такая вариативность может стать ключом к победе. Если бы не Жерар Галлан из «Вегаса», наставник «Брюинз» Брюс Кэссиди наверняка бы выиграл приз лучшему тренеру, а стойкость «мишек» по отношению к кадровым потерям является дополнительным преимуществом.

Для «Торонто» ключевым фактором может стать вратарская дуэль, в которой Фредерику Андерсену предстоит биться со звёздным Тууккой Раском: датчанин уже показал свою состоятельность в «регулярке», но защитная линия у «мишек» намного эффективнее противодействует атакам оппонентов, снижая нагрузку на голкипера. В одном можно быть уверенным на сто процентов: в этой серии будут и стычки, и овертаймы, и колючие высказывания в адрес друг друга. Особое внимание на: Назема Кадри («Торонто»), Чарли Макэвоя («Бостон»), Брэда Маршана («Бостон»), Митча Марнера («Торонто»). Прогноз: победа «Бостона» в шести матчах.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз»

Регулярный чемпионат: «Тампа» — 113 очков (54-23-5), «Нью-Джерси» — 97 очков (44-29-9). Сезонная серия: победа «Нью-Джерси» 3-0-0. В прошлом году ни одна из этих команд не пробилась в розыгрыш Кубка Стэнли, но в нынешнем сезоне оба коллектива досрочно забронировали места в плей-офф. «Молнии» выдали прекрасную первую половину чемпионата, по итогам которого установили клубный рекорд по победам и очкам, а «дьяволы» стали одним из открытий «регулярки», поскольку предыдущий раз «Нью-Джерси» выходил в кубковую стадию шесть лет назад. Огневая мощь нападения «Тампы», один из лучших вратарей сезона Андрей Василевский и квалифицированная линия обороны делают команду Джона Купера фаворитом, однако результаты сезонной серии прозрачно намекают на найдённое «дьяволами» противоядие. Во всех трёх матчах «Нью-Джерси» играл вторым номером, уступая «Лайтнинг» по броскам, но неизменно одерживал победу, а когда сценарий складывается неудачно, «Тампа» нередко нервничает и допускает глупые ошибки. Если «молниям» удастся нейтрализовать лидера «Дэвилз» Тейлора Холла, задача по выходу во второй раунд многократно упроститься, а шанс «Нью-Джерси» заключается в неважной игре спецбригады меньшинства у «Тампы» (71,3% начиная с 1 февраля). Особое внимание на: Нико Хишира («Нью-Джерси»), Кейта Кинкейда («Нью-Джерси»), Андрея Василевского («Тампа»), Стивена Стэмкоса («Тампа»).

Прогноз: победы «Тампы» в пяти матчах.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс»

Регулярный чемпионат: «Вашингтон» — 105 очков (49-26-7), «Коламбус» — 97 очков (45-30-7). Сезонная серия: победа «Вашингтона» 3-1-0. Игра ещё не началась, а «столичные» уже нервничают: главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц объявил, что стартовый вратарь команды Брейден Холтби останется в запасе на первый матч серии, а защищать ворота будет Филипп Грубауэр . Выбор в пользу немца объясняется его удачной игрой в конце регулярного чемпионата (13 побед в 22 матчах, 93,1% отражённых бросков), но в плей-офф с вратарей спрос особый, и замена на ключевой позиции может оказаться дополнительным фактором риска. Все матчи «Вашингтона» с «Коламбусом» в регулярном чемпионате завершились с разницей в одну шайбу (за исключением победы «мундиров» со счётом 5:1 в конце февраля), а последний месяц «регулярки» нападение «Блю Джекетс» было самым эффективным в лиге. Если коллектив Джона Тортореллы найдёт возможность использовать проблемы «столичных» на последнем рубеже, сценарий серии может оказаться для «Вашингтона» крайне неприятным.

В остальном преимущество на стороне «Кэпиталз», хотя назвать команду Александра Овечкина фаворитом многие эксперты уже стесняются. Для Великой Восьмёрки это 10-й визит в плей-офф за карьеру, и психологическое давление на Александра будет как никогда серьёзным. Начиная с 1 января «Вашингтон» старался экономить силы (только «Аризона» делала меньше бросков в створ после Нового года), и решающий вклад в исход противостояния могут внести не лидеры, а хоккеисты из глубины состава, с которой у «столичных» не всё гладко. Один из главных силовиков «Вашингтона» Джей Бигл из-за травмы может пропустить стартовый матч серии, что лишит «Кэпиталз» единственного праворукого центра и лучшего в команде специалиста по игре на вбрасываниях (58,5%). Особое внимание на: Евгения Кузнецова («Вашингтон»), Никласа Бекстрёма («Вашингтон»), Артемия Панарина («Коламбус»), Сета Джонса («Коламбус»). Прогноз: победа «Вашингтона» в шести матчах.

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз»

Регулярный чемпионат: «Питтсбург» — 100 очков (47-29-6), «Филадельфия» — 96 (42-26-14). Сезонная серия: победа «Питтсбурга» 4-0-0. В этом году хоккеистам «Флайерз» определённо есть чем гордиться. Клод Жиру стал первым «лётчиком» после Эрика Линдроса , добравшимся до отметки в 100 очков, вратарь Брайан Эллиотт удачно сыграл два первых матчах после операции, а сама «Филадельфия» попала в плей-офф, хотя в ноябре проиграла 10 матчей подряд. Но для того чтобы остановить опытных «пингвинов», «Филадельфии» придётся приложить сверхусилия, поскольку в плей-офф состав «Питтсбурга» традиционно может похвастать великолепной эффективностью игроков из глубины. Даже «молчание» Кросби, Малкина или Кессела не гарантирует «лётчикам» лёгкой жизни, а чехарда во вратарской линии может и вовсе стать главной причиной неудачи «оранжевых».