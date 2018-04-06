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Алексей Сорокин: «Нужно, чтобы люди, участвующие в расистских выходках, понимали, что они вредят стране»
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Алексей Сорокин: «Нужно, чтобы люди, участвующие в расистских выходках, понимали, что они вредят стране» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «СЭ» считает, что инцидентов с проявлением расизма на футбольном поле в последние годы стало меньше. По словам Сорокина, РФС и клубы активно работают для того, что решить эту проблему.
— На матче Россия — Франция (1:3) были слышны с трибун уханья в адрес темнокожих футболистов. Найдены ли эти хулиганы?
— Доподлинно личности пока не установлены, но их идентификацией занимаются. Более достоверной информации на данный момент нет.
— Что необходимо сделать, чтобы таких случаев больше не повторялось?
— Если вы заметили, их в последние три года стало гораздо меньше. Работает федерация, работают клубы. Ни одной подобной оплошности нам не прощают. Даже если есть сомнения насчет того, что проступок имел место, это мгновенно представляется как факт, якобы отражающий систему взаимоотношений в обществе. Нужна разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что, совершая такие поступки, они вредят стране. И, конечно, необходима неотвратимость наказания. Новый административный кодекс предполагает запрет на посещение матчей для людей, позволяющих себе такое — в том числе пожизненный запрет. (Отдел футбола «СЭ») Полное интервью Алексея Сорокина
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