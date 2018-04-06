В России предложили создать «полицию нравов» на время проведения ЧМ-2018 

В России на время проведения чемпионата мира по футболу предлагают сформировать экспериментальный отряд при МВД России, который будет пресекать нарушения в области морали и нравственности.
Соответствующее обращение (текст есть в распоряжении RT) 9 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов планирует направить министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.
Автор инициативы считает, что созданные группы должны быть направлены на борьбу с профессиональными попрошайками, карманниками и другими асоциальными личностями, в том числе вовлечёнными в занятия проституцией.
По его мнению, такие криминальные проявления могут негативно сказаться на имидже страны. При этом депутат отметил, что новый отряд необходимо сформировать из патриотически настроенной молодёжи.
«Успешное и организованное проведение мундиаля будет иметь важное и даже ключевое значение для репутации нашей страны по всему миру. Безусловно, в эти дни к работе привлекут дополнительные силы полиции и иные специальные силовые службы. Однако для эффективной борьбы с аморальными явлениями необходимо привлечь идеологических бойцов — настоящих патриотов, строго исповедующих закон, культуру и традицию», — считает парламентарий.
Милонов также выразил готовность лично возглавить экспериментальную организацию.
В ноябре 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что сотрудники правоохранительных органов столицы обеспечат безопасность для гостей и участников предстоящего чемпионата мира по футболу.