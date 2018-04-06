Ремзи: «До полуфинала ещё долгий путь, но перспективы у нас хорошие»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Ремзи прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Мы понимали, что дома нужно забивать и сделали это. Понимаем, что в ответной встрече будет сложно, до полуфинала еще долгий путь, но перспективы у нас хорошие.

Мы отлично знаем возможности Озила. Это командный игрок, всегда старается отдать передачу. Если ты делаешь забег, он всегда постарается сделать идеальную передачу. Сегодня он был очень хорош", — сказал Ремзи.

Ответная встреча состоится 12 апреля.