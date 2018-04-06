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Ремзи: «До полуфинала ещё долгий путь, но перспективы у нас хорошие»
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Ремзи: «До полуфинала ещё долгий путь, но перспективы у нас хорошие» 

Евро-футбол.Ру 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Арсенала» Аарон Ремзи прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
"Мы понимали, что дома нужно забивать и сделали это. Понимаем, что в ответной встрече будет сложно, до полуфинала еще долгий путь, но перспективы у нас хорошие.
Мы отлично знаем возможности Озила. Это командный игрок, всегда старается отдать передачу. Если ты делаешь забег, он всегда постарается сделать идеальную передачу. Сегодня он был очень хорош", — сказал Ремзи.
Ответная встреча состоится 12 апреля.
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