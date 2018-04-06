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Экман-Ларссон: странно говорить после поражения, что я счастлив, но это правда
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Экман-Ларссон: странно говорить после поражения, что я счастлив, но это правда 

Чемпионат.com 25 минут назад
Капитан «Аризоны Койотс» Оливер Экман-Ларссон прокомментировал поражение в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги от «Ванкувер Кэнакс» (3:4 ОТ), который стал последнем на домашнем льду для Даниэля и Хенрика Сединов. Даниэль стал автором победной шайбы. Экман-Ларссон является их соотечественником.
«Так странно стоять здесь после поражения и говорить, что я счастлив, но сегодня это так. Я счастлив за братьев Седин. Мы не были хороши, чтобы победить в этой игре. Очевидно, что «Ванкувер» играл ради братьев и это оказалось решающим фактором. Они очень много значат для их команды», — цитирует игрока журналист Дэйв Вест.
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