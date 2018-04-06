«Колорадо» без Варламова проиграл «Сан-Хосе», Задоров провел на льду 20 минут 

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 4:2. Победный гол забил Йоонас Донской.
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провел на льду почти 20 минут, но очков не набрал.
Напомним, что российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов из-за травмы участия в матче не принимал. Голкипер выбыл до конца сезона.
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" — «Колорадо» — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Голы: Браун — 5 (Кутюр, Бедкер), 2:58 — 1:0. Рантанен — 29 (бол., Маккиннон, Бэрри), 44:43 — 1:1. Кутюр — 34 (бол., Лабанк, Павелски), 46:00 — 2:1. Донской — 14 (Демело, Диллон), 50:14 — 3:1. Комо — 13 (Варсофски, Нието), 53:06 — 3:2. Хертл — 22 (п.в.), 59:58 — 4:2.
Вратари: Джонс — Бернье (58:18 — 59:06, 59:29 — 59:58).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (11+13+12) — 25 (7+9+9).
Наши: — — Задоров (19:47/2/-2).
6 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.