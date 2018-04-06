Костромским донорам хотят давать скидки в магазинах

В Костромской области планируют учредить звание Почетный донор Костромской области», узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас этот вопрос обсуждается в областной думе.

По информации пресс-службы облдумы, сегодня в Костромской области около 6 тысяч добровольцев, безвозмездно сдающих кровь. Чуть более половины из них — «Почетные доноры России». Это звание присваивается тем, кто сдал кровь более 40 раз. Почетные доноры России имеют право на денежную выплату раз в год. Сейчас это около 13 тысяч рублей.

Как говорят депутаты, местный знак «Почетный донор Костромской области» позволит поощрить тех доноров, которые не имеют почетного российского звания.

Как рассказали представители программы «Я твой Донор», обсуждается и вопрос о том, чтобы привлечь представителей бизнеса Костромы и договориться с ними о скидках на товары и услуги для обладателей знака «Почетный донор Костромской области».