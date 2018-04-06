Сажид Сажидов об отказе посольства США в выдаче виз дагестанским борцам (ВИДЕО)

о федерации спортивной борьбы Дагестана, главный тренер республиканской сборной Сажид Сажидов прокомментировал отказ американского посольства в предоставлении виз дагестанским борцам для участия в Кубке мира.

«Сегодня наши ребята должны были вылетать в США, где в штате Айова в эти выходные состоится Кубок мира по вольной борьбе. Без какого-либо объяснения спортсменам сборной России американская сторона отказала в возможности отправиться на этот турнир. На моей памяти — это первый случай, когда сборная России не примет участие в Кубке мира. Это один из немаловажных стартов в году после чемпионатов мира и Европы. К сожалению, мы его пропускаем», — сказал Сажидов.

По словам наставников дагестанских борцов, без участия российской сборной, турнир теряет свою зрелищность и особый статус:

«Если турнир должен быть представительным, то в нем, конечно же, должны участвовать только сильнейшие команды. Это важно для зрителей, поклонников борьбы и для самих борцов, которые конкурируют. Хочу отметить, что федерация американской борьбы делала все возможное, чтоб разрешить ситуацию. Это отрадно, особенно когда мы говорим, что спорт объединяет, а не разобщает по национальным или религиозным принципам. Но американские власти превратили спортивное событие в политическое, от таких решений ничего хорошего не будет».

Сажид Сажидов также не исключает вероятности, что подобные инциденты будут иметь место в будущем.