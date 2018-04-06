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Сажид Сажидов об отказе посольства США в выдаче виз дагестанским борцам (ВИДЕО)
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Сажид Сажидов об отказе посольства США в выдаче виз дагестанским борцам (ВИДЕО) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
о федерации спортивной борьбы Дагестана, главный тренер республиканской сборной Сажид Сажидов прокомментировал отказ американского посольства в предоставлении виз дагестанским борцам для участия в Кубке мира.
«Сегодня наши ребята должны были вылетать в США, где в штате Айова в эти выходные состоится Кубок мира по вольной борьбе. Без какого-либо объяснения спортсменам сборной России американская сторона отказала в возможности отправиться на этот турнир. На моей памяти — это первый случай, когда сборная России не примет участие в Кубке мира. Это один из немаловажных стартов в году после чемпионатов мира и Европы. К сожалению, мы его пропускаем», — сказал Сажидов.
По словам наставников дагестанских борцов, без участия российской сборной, турнир теряет свою зрелищность и особый статус:
«Если турнир должен быть представительным, то в нем, конечно же, должны участвовать только сильнейшие команды. Это важно для зрителей, поклонников борьбы и для самих борцов, которые конкурируют. Хочу отметить, что федерация американской борьбы делала все возможное, чтоб разрешить ситуацию. Это отрадно, особенно когда мы говорим, что спорт объединяет, а не разобщает по национальным или религиозным принципам. Но американские власти превратили спортивное событие в политическое, от таких решений ничего хорошего не будет».
Сажид Сажидов также не исключает вероятности, что подобные инциденты будут иметь место в будущем.
«Остается только надеяться, что подобное не произойдет снова. Если это случилось в преддверии Кубка мира, то может произойти и перед чемпионатом мира и, не дай Бог, перед Олимпийскими играми. Я надеюсь, что спортивные федерации, организаторы турниров будут учитывать произошедшее и сделают все возможное, чтобы соревнования были доступными для всех», — отметил он. Фото: Минспорт РД
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