Месут Езил: «Доволен победой над ЦСКА и своим ассистенским хет-триком»

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил после разгрома ЦСКА (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы отметил, что доволен результатом команды и своим ассистенским хет-триком.

— Достойный европейский вечер в Северном Лондоне. По-настоящему рад, что смог помочь команде ассистенским хет-триком, — написал Езил в Твиттере.

Decent European night in North London 😉👍🏼 Feeling really happy I could help my team with a hattrick of assists ⚽⚽⚽ #YaGunnersYa #UEL @Arsenal pic.twitter.com/74pIIV7Tpk

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 5 апреля 2018 г.

