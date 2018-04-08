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На Чукотке стартует гонка на собачьих упряжках на 650 километров
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На Чукотке стартует гонка на собачьих упряжках на 650 километров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр — РИА Новости. Традиционная гонка на собачьих упряжках «Надежда-2018» протяженностью более чем в 650 километров стартует 8 апреля из села Лорино на Чукотке.
Каждый этап 27-й по счету гонки будет посвящен памяти участников и организаторов заезда разных лет, а также именитым гонщикам Чукотки.
В этом году традиционная гонка на собачьих упряжках «Надежда-2018» проследует по всем селам Чукотского района по маршруту: Лорино — Лаврентия — Уэлен — Инчоун — Энурмино — Нешкан — Энурмино — Инчоун — Лаврентия. Предполагаемый финиш намечен на 17 апреля.
По данным властей региона, все 12 заявившихся к участию гонщиков в пятницу прибыли к месту старта. Это 11 каюров из сел Чукотского района (Нешкана, Энурмино, Лорино, Инчоуна), а также Михаил Тельпин из Провиденского городского округа.
Среди заявившихся участников в этом году много молодых каюров. Пять гонщиков примут участие в гонке «Надежда» впервые, в частности, самый взрослый участник этого года — Петр Эймитрультын, ему 66 лет. Также примет участие и победитель прошлого года и постоянный призер Петр Поягиргин из Инчоуна.
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