Сенад Лулич: «Лацио» хорошо реагировал на пропущенные голы в матче с «Зальцбургом»

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Зальцбурга» (4:2) отметил, что в противостоянии еще ничего не решено. Хавбек также добавил, что его команда отлично реагировала на пропущенные голы.

— Мы были полны решимости выиграть этот матч, и первый тайм мы хорошо провели, но второй нас ожидает в Австрии. Это будет очень сложно, и мы не должны думать, что наша работа выполнена, — цитирует Sky Sport Italia Лулича. — Обе команды играли хорошо, но мы отлично реагировали на пропущенные голы.

Имея таких игроков, как Фелипе Андерсон, которые могут выйти со скамейки и сделать разницу в счете, а также Чиро Иммобиле, который проводит потрясающий сезон, то это дает вам так много вариантов для развития атак.

У Фелипе Андерсона была серьезная травма, и он пропустил всю предсезонную подготовку, поэтому ему пришлось вкатываться по ходу сезона. Он очень хорошо работает на тренировках, делая то, что может сделать только сам Фелипе, и мы очень рады за него.