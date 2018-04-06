Ещё
Сенад Лулич: «Лацио» хорошо реагировал на пропущенные голы в матче с «Зальцбургом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сенад Лулич: «Лацио» хорошо реагировал на пропущенные голы в матче с «Зальцбургом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Зальцбурга» (4:2) отметил, что в противостоянии еще ничего не решено. Хавбек также добавил, что его команда отлично реагировала на пропущенные голы.
— Мы были полны решимости выиграть этот матч, и первый тайм мы хорошо провели, но второй нас ожидает в Австрии. Это будет очень сложно, и мы не должны думать, что наша работа выполнена, — цитирует Sky Sport Italia Лулича. — Обе команды играли хорошо, но мы отлично реагировали на пропущенные голы.
Имея таких игроков, как Фелипе Андерсон, которые могут выйти со скамейки и сделать разницу в счете, а также Чиро Иммобиле, который проводит потрясающий сезон, то это дает вам так много вариантов для развития атак.
У Фелипе Андерсона была серьезная травма, и он пропустил всю предсезонную подготовку, поэтому ему пришлось вкатываться по ходу сезона. Он очень хорошо работает на тренировках, делая то, что может сделать только сам Фелипе, и мы очень рады за него.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Ванкувер" переиграл "Аризону" Алексей Сорокин: "Нужно, чтобы люди, участвующие в расистских выходках, понимали, что они вредят стране" "Колорадо" без Варламова проиграл "Сан-Хосе", Задоров провел на льду 20 минут
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин испугал поклонников фото из больницы8
Ягудин с женой попали в больницу2
Макгрегор сдался полиции6
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА49
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»309
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение