Расписание свердловских электричек перекроят ради футбольных фанатов

Свердловская железная дорога готовится к мундиалю. Для прибывших на матчи чемпионата мира болельщиков увеличат количество подвижных составов и изменят расписание электричек.

С 14 по 28 июня планируется ввести 74 дополнительных рейса пригородных поездов по пяти направлениям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД. Это позволит перевезти дополнительно 35 тысяч пассажиров.

"46 дополнительных рейсов с использованием электропоездов «Ласточка» будут назначены на маршруте Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт «Кольцово» . Поезда будут курсировать без промежуточных остановок. Время в пути — около 30 минут. Также в предматчевые, матчевые и послематчевые дни составы действующих пригородных поездов на данном направлении (курсируют дважды в день) будут заменены на «Ласточки». Таким образом, с учетом дополнительных поездов между аэропортом и вокзалом будет курсировать до 12 рейсов в сутки", — пояснили в компании.

28 допрейсов будет введено для удобства жителей региона, решивших посетить матчи, а также болельщиков, которые остановятся в гостиницах за пределами Екатеринбурга. Поезда будут курсировать по вечерам в дни проведения игр по маршрутам Екатеринбург — Каменск-Уральский, Екатеринбург — Камышлов, Екатеринбург — Кушва, Екатеринбург — Шаля. Расписание поездов будет увязано со временем проведения матчей.

В рамках чемпионата мира по футболу в уральской столице состоится четыре матча: 15 июня встретятся сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.