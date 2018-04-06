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Генеральный директор «Рубина»: «Сыграть с „Амкаром“ в Казани? Пока мы об этом даже думать не хотим»
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Генеральный директор «Рубина»: «Сыграть с „Амкаром“ в Казани? Пока мы об этом даже думать не хотим» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Фото: Реальное время
Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов отметил, что пока неизвестно на каком стадионе пройдет матч 26-го тура чемпионата России против «Амкара».
— За неделю до матча должно прийти соответствующее письмо с информацией, на каком стадионе мы играем, — цитирует "Реальное время" Саяхова. — Пока мы не видели это письмо, но мы знаем, что они пытаются привести поле в порядок. Соответственно, как только будет решение, мы получим уведомление, где мы будем играть. Каждая команда имеет резервный стадион, и по регламенту пермяки могут попросить нас сыграть на нем. Сыграть в Казани? Пока мы об этом даже думать не хотим.
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