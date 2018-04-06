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Росавтодор к ЧМ-2018 отремонтирует федеральные трассы между принимающими матчи городами
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Росавтодор к ЧМ-2018 отремонтирует федеральные трассы между принимающими матчи городами 

ТАСС 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. В России к чемпионату мира по футболу отремонтируют федеральные дороги между принимающими матчи городами, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление Росавтодора.
"Проведут капремонт — замену изношенного асфальта — на участках М-7 «Волга» во Владимирской и в Московской областях. Эта трасса соединяет Москву, Нижний Новгород и Казань. В Самарской области заменят верхний слой покрытия на автомобильной дороге М-5 "Урал" — трасса соединяет российскую столицу с Самарой, а также имеет подъезды к Саранску и Екатеринбургу. В Татарстане поменяют дорожную одежду (верхний слой покрытия) автомобильной дороги Р-239, которая соединяет между собой Казань и городской аэропорт. В Волгоградской области до июня отремонтируют два участка трассы Р-22 «Каспий» — дорога соединяет Москву с Волгоградом", — сообщили в Росавтодоре.
Все работы должны быть завершены к июню.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов России.
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