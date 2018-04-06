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Месут Озил: Рад помочь «Арсеналу» ассистентским хет-триком
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Месут Озил: Рад помочь «Арсеналу» ассистентским хет-триком 

Советский спорт 1 час назад
«Арсенал» в Лондоне обыграл ЦСКА со счетом 4:1. Озил записал на свой счет три результативные передачи.
«Достойный европейский вечер в Северном Лондоне. По-настоящему рад, что смог помочь команде ассистентским хет-триком», — написал Озил в своем твиттере.
Decent European night in North London 😉👍🏼 Feeling really happy I could help my team with a hattrick of assists ⚽⚽⚽ #YaGunnersYa #UEL @Arsenal pic.twitter.com/74pIIV7Tpk
— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 5 апреля 2018 г.
Ответная игра между ЦСКА и «Арсеналом» состоится 12 апреля в Москве.
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