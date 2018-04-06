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Донской: Если бы не Собкин, не входил бы в топ-100
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Донской: Если бы не Собкин, не входил бы в топ-100 

LiveSport.Ru 56 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Российский теннисист Евгений Донской рассказал о сотрудничестве с Михаилом Южным и тренером Борисом Собкиным.
«Отлично идут дела. Именно благодаря работе в их команде я и прогрессирую, спасибо им большое. Надеюсь, Борис Львович работой доволен, прогрессом тоже, но результата хочет большего. Стремится довести меня выше в рейтинге, чтобы я начал выигрывать большие турниры.
Давным-давно я говорю, что нашел своего тренера. С женой даже недавно обсуждали — что будет, если Борис Львович по каким-нибудь причинам перестанет ездить на турниры? И я сказал: тогда уже, видимо, тренера, как такового, искать не буду. Если не Борис Львович, то уже поищу молодых ребят в качестве спаррингов, с кем просто играть можно. Да и, кстати, думаю, тренера такого уровня, как Борис Львович, найти невозможно. Даже Тони Надаль недавно отметил его.
Ну, вот занимался я в Испании, и у меня постоянно была проблема с ударом слева. Потом пришел Борис Львович, и через неделю слева я стал бить лучше. Папа, который следит за моей игрой, спрашивает: а почему ты предыдущие четыре года не мог этого сделать? А потому что в Испании мне просто говорили: бей глубже слева. А как — не говорили. Пришел же Борис Львович, ничего не стал менять, а просто посмотрел с технической точки зрения, все объяснил и «почистил». Он, как мне кажется, глубоко смотрит в проблему и может донести все до игрока. Например, с подачей такая история — у меня должен быть выше подброс. Но это не значит, что мне надо просто взять и выше подбросить мяч. Мне при этом надо сохранить ритм, грамотно вывести руку и сделать массу других необходимых движений. Так вот, Борис Львович все это умеет донести — причем по-разному. Миша, например, поймет через одну фразу, а я через другую.
Научный подход — это да. Но он еще и психолог отличный. Очень мне помог с этой точки зрения. Причем разговорами вообще не о теннисе, а о жизни вне спорта. Он мне так «голову вправил», что все пошло очень хорошо. Так что Борис Львович — универсальный человек. Может помочь и в теннисе, и по жизни.
Южный? Это очень добрый и хороший человек. Отношения просто супер. Когда Бориса Львовича нет, он приходит на все мои матчи — так же, как и я на его матчи хожу. Мы с ним друзья, несмотря на большую разницу в возрасте. Да, в Москве по барам мы вместе не ходим, у него семья, но он меня постоянно поддерживает, если я где-то играю. Пишет мне: или «поздравляю», или bad luck. Миша всегда рядом и всегда мне помогает. На самом деле, если бы не он, я бы не работал с Борисом Львовичем — это ведь Миши была инициатива, чтобы Борис Львович помог мне. И ни в Кубке Дэвиса бы не играл, ни в топ-100 не входил, это точно», — приводит слова Донского «Р-Спорт».
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