Участок под мечеть за центральным рынком Перми сделают территорией общего пользования 

УВБ предлагает установить территорию общего пользования для участка на улице Крылова 36-в, за центральным рынком. Сейчас она относится к зоне обслуживанию и деловой активности городского центра Ц-1. Площадь территории составляет 928 кв. метров.
Ранее ее планировалось передать под строительство мечети на 300 молящихся. С таким заявлением в администрацию обращалось региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России (РДУМ ПК).
Вопрос был вынесен на публичные слушания в 2016 году и вызвал широкий общественный резонанс и протесты жителей близлежащих жилых кварталов. В итоге было решено отказаться от этих планов. Участок на ул. Крылова будет отдан под благоустройство.
Комиссия по землепользованию одобрила предложение установить зону ТОП-1. Проект будет вынесен на публичные слушания.