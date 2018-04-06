Ещё
Участок под мечеть за центральным рынком Перми сделают территорией общего пользования
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участок под мечеть за центральным рынком Перми сделают территорией общего пользования 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
УВБ предлагает установить территорию общего пользования для участка на улице Крылова 36-в, за центральным рынком. Сейчас она относится к зоне обслуживанию и деловой активности городского центра Ц-1. Площадь территории составляет 928 кв. метров.
Ранее ее планировалось передать под строительство мечети на 300 молящихся. С таким заявлением в администрацию обращалось региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России (РДУМ ПК).
Вопрос был вынесен на публичные слушания в 2016 году и вызвал широкий общественный резонанс и протесты жителей близлежащих жилых кварталов. В итоге было решено отказаться от этих планов. Участок на ул. Крылова будет отдан под благоустройство.
Комиссия по землепользованию одобрила предложение установить зону ТОП-1. Проект будет вынесен на публичные слушания.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Южноуральские аграрии получат 100 миллионов на развитие элитного семеноводства Депутат Госдумы Алексей Силанов стал первым кандидатом на пост главы Калининграда Новую полосу Шереметьево не успеют достроить к ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу9
Макгрегор сдался полиции8
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА65
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»311
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»88
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение