Пожилая жительница Салехрда заплатила мошенникам 3,5 миллиона за очищение кармы

В Салехарде мошенники пообещали пенсионерки «почистить карму» за 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

Злоумышленники заявили, что за эту сумму якобы вернут ей компенсацию за некачественно оказанные эзотерические услуги. По словам жуликов, размер компенсации зависит от размера ее выплат.

Потерпевшая объяснить свою доверчивость чужим людям не может, как и то, что она вообще поверила в «чистку кармы». По неуточненным данным, женщина — врач по образованию.