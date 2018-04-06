Мама сняла доброе видео с дочкой с синдромом Дауна

Этот ролик снят для поддержания ячеек общества с необычными детьми. Главные герои — обыкновенные мамы, которые растят детей с болезнью Дауна. Они, находясь в автомобиле, поют вместе песню, испуская при этом позитив и умиротворение.

Данный сюжет изготовлен сознательно, для того что бы родители с похожими проблемами увидели, что при любых проблемах можно радоваться жизни и воспитывать свое дитя. Необходимо только не отстраняться от него и даровать ему любовь.

Только за пару дней это видео стало очень востребованным в Интернете. Его герои тронули зрителей во всем мире. Вот этот ролик: