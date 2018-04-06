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Мама сняла доброе видео с дочкой с синдромом Дауна
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Мама сняла доброе видео с дочкой с синдромом Дауна 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Этот ролик снят для поддержания ячеек общества с необычными детьми. Главные герои — обыкновенные мамы, которые растят детей с болезнью Дауна. Они, находясь в автомобиле, поют вместе песню, испуская при этом позитив и умиротворение.
Данный сюжет изготовлен сознательно, для того что бы родители с похожими проблемами увидели, что при любых проблемах можно радоваться жизни и воспитывать свое дитя. Необходимо только не отстраняться от него и даровать ему любовь.
Только за пару дней это видео стало очень востребованным в Интернете. Его герои тронули зрителей во всем мире. Вот этот ролик:
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