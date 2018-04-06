Самарский инкассатор присвоил себе миллион рублей и поспешил уволиться

В Самаре 23-летний житель областного центра подозревается в присвоении и растрате миллиона рублей. По информации ГУ МВД России по Самарской области, молодой человек работал инкассатором в банке. Во время очередного аудита работники организации не досчитались 200 купюр номиналом 5 тысяч рублей. Полицейских насторожил тот факт, что незадолго до обнаружения пропажи денег один из инкассаторов поспешил написать заявление об увольнении, после этого выйти на связь с ним оказалось невозможно. Правоохранители установили, где проживает гражданин. На допросе он признался следователям, что во время рабочей смены прихватил заветный пакет с купюрами. Около 700 тысяч злоумышленник потратил на покупку автомобиля и телефона, оставшиеся 300 были обнаружены в его квартире и изъяты. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.