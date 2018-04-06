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Чем закончился футбольный скандал для ростовчанина Ивана Саввиди?
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Чем закончился футбольный скандал для ростовчанина Ивана Саввиди? 

АиФ Ростов 42 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Чем закончился скандал на футбольном поле в Греции для известного ростовского бизнесмена Ивана Саввиди?
Напомним, что во время очередного матча в чемпионате Греции, когда судья не засчитал гол, забитый игроком команды «ПАОК», принадлежащей Ивану Саввиди, бизнесмен устроил скандал и выбежал на поле.
За поясом у него был предмет, похожий на пистолет. Гол засчитали, но матч прервали.
Позже был остановлен и чемпионат Греции, а полиция даже выдала ордер на арест предпринимателя.
Итогом скандала стало решение греческой суперлиги: Иван Саввиди на протяжении трёх лет не сможет посещать матчи греческого первенства.
Ему также назначили штраф в 100 тысяч евро. Футбольному клубу «ПАОК» засчитано техническое поражение и команда из Салоников будет лишена трёх очков в текущем первенстве и двух — в следующем.
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