Ташуев не считает, что Головин готов заиграть в «Арсенале»

В четвертьфинальном матче Лиги Европы на «Эмирейтс» Головин забил мяч, но это не спасло ЦСКА от поражения — 1:4.

«Головин выполнил огромный объём работы, достаточно мало ошибался в передачах, был надежен, забил шикарный мяч. В целом он действовал довольно качественно. Но не скажешь, что он уже готовый игрок для «Арсенала», — цитирует Ташуева «Спорт уик-энд».