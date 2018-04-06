Ташуев не считает, что Головин готов заиграть в «Арсенале» 

Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину пока рано переходить в лондонский «Арсенал».
В четвертьфинальном матче Лиги Европы на «Эмирейтс» Головин забил мяч, но это не спасло ЦСКА от поражения — 1:4.
«Головин выполнил огромный объём работы, достаточно мало ошибался в передачах, был надежен, забил шикарный мяч. В целом он действовал довольно качественно. Но не скажешь, что он уже готовый игрок для «Арсенала», — цитирует Ташуева «Спорт уик-энд».