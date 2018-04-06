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Бег на лямпах, гонки, нормы ГТО. В Аксарке — День оленевода
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Бег на лямпах, гонки, нормы ГТО. В Аксарке — День оленевода 

ИА Север-Пресс 39 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 6 апреля, в районный центр Приуральского района село Аксарка на праздник съезжаются оленеводы.
Открылись выставка мастеров «Мастерицы Приуралья», началась социальная акция «Дармарка», проводятся обзорные и тематические экскурсии по залам музея. Кочевников принимают федеральные службы, государственные, муниципальные, общественные учреждения и организации. Тундровики сдают нормы ГТО.
В три часа дня начнётся совещание оленеводов с представителями районной администрации. Затем пройдут конкурсно-игровые программы «Краса тундры» и «Хозяин тундры», праздничный концерт, демонстрация фильмов для семейного просмотра.
Торжественное открытие праздника состоится в десять часов утра 7 апреля. В этот день пройдут соревнования по национальным видам спорта, концерт, конкурсы на лучшие женскую и мужскую нарты, детскую люльку, верхнюю мужскую, женскую и детскую национальную одежду. Участников ждут бег на ляпмах, гонки на оленьих упряжках. В течение дня будут работать детские площадки, проводиться мастер-класс по изготовлению бумажного оленя, игровые спортивные программы, эстафеты, национальные игры и забавы.
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