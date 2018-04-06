СМИ рассказали о «тайном бизнесе» Виталия Кличко за границей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости . Мэр Киева Виталий Кличко , задекларировавший доход за 2017 год в пять миллионов гривен (около 11 миллионов рублей), зарабатывает на продаже товаров под своим брендом. Об этом сообщает издание «Вести» со ссылкой на данные немецкого торгового реестра.

По данным реестра, в Германии у семьи Кличко есть несколько компаний. Так, фирму Klitschko Management Group (KMG) братья Виталий и Владимир Кличко вместе со своим менеджером Берндом Бенте основали в 2007 году: она предоставляет маркетинговые услуги в сфере спорта, а также проводит официальные мероприятия, пресс-конференции и спортивные поединки.

Издание отмечает, что, несмотря на то что KMG официально оформлена на Владимира, она тесно связана с Виталием. «Фирма Klitschko Management Group GmbH предлагала консалтинговые услуги для западных фирм, желающих выйти на украинский рынок. Логично, что Виталий Кличко всегда будет поддерживать европейский курс Украины и ее демократизацию, чтобы западные фирмы могли заходить в страну при его непосредственном участии. Плата за такие услуги с бизнеса берется весьма приличная», — пишет издание со ссылкой на портал volksbetrug.net.

В 2016 году Владимир Кличко зарегистрировал компанию KLITSCHKO Ventures GmbH, которая отвечает за имидж бренда Кличко. Годовой доход Владимира Кличко, на которого оформлен бизнес, составляет около 3,5 миллиона евро в год, сообщают «Вести» со ссылкой на издание US-Magazine.