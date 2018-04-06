Девятиклассник из Гатчины победил на всероссийской олимпиаде по химии

Ученик девятого класса Гатчинского лицея №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова Владислав Антипин стал победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии.

Другая представительница Гатчинского района — десятиклассница Ирина Бурьян — вошла в число призёров конкурса, рассказали ivbg.ru в пресс-службе областного правительства.

Олимпиада проходила в стенах Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске. За победу боролись 256 старшеклассников из 60 регионов страны. Целую неделю школьники проверяли свои теоретические и практические знания по химии, решали задачи повышенной сложности и проводили практические опыты.