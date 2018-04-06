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Девятиклассник из Гатчины победил на всероссийской олимпиаде по химии
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Девятиклассник из Гатчины победил на всероссийской олимпиаде по химии 

Ivyborg.ru 35 минут назад
Ученик девятого класса Гатчинского лицея №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова Владислав Антипин стал победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии.
Другая представительница Гатчинского района — десятиклассница Ирина Бурьян — вошла в число призёров конкурса, рассказали ivbg.ru в пресс-службе областного правительства.
Олимпиада проходила в стенах Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске. За победу боролись 256 старшеклассников из 60 регионов страны. Целую неделю школьники проверяли свои теоретические и практические знания по химии, решали задачи повышенной сложности и проводили практические опыты.
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