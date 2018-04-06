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Рейнгольд: «Акинфеев — опытный голкипер, но пустил пенку»
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Рейнгольд: «Акинфеев — опытный голкипер, но пустил пенку» 

Евро-футбол.Ру 29 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал крупное поражение ЦСКА от «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
"Вы же сами видите, как ЦСКА укомплектован — возрастные игроки действуют в обороне. Все четыре мяча были забиты «Арсеналом» в результате быстрых атак. ЦСКА потерял контроль в центре поля, Березуцкие и Игнашевич не успевали за своими оппонентами, к тому же слабо сыграли крайние защитники. 4 мяча — это много, если мы на что-то рассчитываем в Европе. ЦСКА — команда, которая борется за золотые медали чемпионата России, ей столько пропускать зазорно. И это еще надо Акинфееву сказать спасибо, потому что пропущенных голов могло быть больше. Печальный итог матча в Лондоне. Лондонцы забили четыре, а еще дохлых три не забили. Счет вполне мог стать удручающим.
Благодарен ЦСКА, они добрались в Лиге Европы до четвертьфинала. Надо им сказать спасибо. Для того, чтобы играть на уровне, надо покупать мастеровитых ребят и тогда на что-то надеяться.
Я в третьем мяче вижу вину Акинфеева лично. Зачем он выскочил? Идет борьба, мяч только летит в штрафную, а он ворота покинул — это грубейшая ошибка вратаря. Когда тебе забивают «за шиворот», ну, парень, извини, это уже ляп такой, что мало не покажется. Акинфеев опытный парень, но пустил пенку. Когда тебе забивают таким образом — это насмешка", — сказал Рейнгольд.
Ответная встреча противостояния состоится 12 апреля в Москве.
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