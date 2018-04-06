День поминовения. Родительский день в 2018 году выпадает на 17 апреля

По православной традиции день поминовения усопших, Радоница, идёт следом за Пасхой на девятый день. В этом году дата выпадает на вторник, 17 апреля.

Такая близость Светлого праздника Пасхи и дня поминовения не случайна. Это говорит о том, что скорбь и печаль о смерти близких тоже должна быть светлой. На Радоницу храмы и кладбища оглашают, в том числе пасхальные песнопения, напоминая, что грани между жизнью и смертью нет.

Как православному христианину следует проводить день Радоницы?

«Лучше всего начать этот день церковной молитвой о своих усопших — прийти на Божественную Литургию. Вообще, души усопших ни в чём так не нуждаются, как в поминовении, — рассказывает настоятелем храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Успенском кладбище города Челябинска священник Валерий Числов. — Конечно, при возможности в этот день нужно посетить и могилки своих родных и близких.

Печально бывает видеть, как некоторые люди, приходя в такие дни на кладбище, пьют водку, поют мирские песни. Кто-то крошит на могильный холм хлеб и яйца, льёт спиртное. Всё это неприемлемо для христиан. Если уж мы взяли на кладбище еду, лучше раздать её нищим».

Во всех храмах Челябинска, накануне, в понедельник пройдёт вечернее богослужение. В саму Радоницу, во вторник, в 8 утра начнётся Божественная литургия, а после — великая панихида за всех усопших.

Уборка и обработка от клещей

Традиционно в Родительский день городской транспорт переходит на усиленный режим работы. Управление транспорта г. Челябинска только 13 апреля подготовит точную информацию по количеству маршрутов. Однако можно утверждать, что основные маршруты будут усилены и до крупных городских кладбищ, таких как Успенского, Градское, Преображенское, городской транспорт будет ходить с интервалом 5-10 минут.

На самих кладбищах в рамках субботников пройдёт уборка, а за счёт средств выделены на содержание погостов, будут установлены мусорные контейнеры, отремонтированы некоторые дороги, а также проведена акарицидная обработка.

«На содержание в этом году выделено 19 млн рублей, сюда помимо перечисленного входит охрана, уборка территорий от мусора и снега, — говорит директор МКУ «Служба городских кладбищ» Челябинска Мария Кольцова. — Обработка кладбищ от клещей запланирована на апрель и июнь месяц, будем ориентироваться на сухую погоду».

Уже не первый год в городе существует проблема с нехваткой мест под захоронения. Расширять существующие погосты некуда, а новые участки итак и не выбраны.

«Есть кладбища, которые закрыты, т.к. исчерпали резерв земельных участков, где могли бы разместиться новые захоронения, — продолжает Кольцова, — примером такого места погребения является Смолинское кладбище в Советском районе.

В Челябинске отсутствуют участки, позволяющие полностью удовлетворить потребности города в отношении открытии новых кладбищ. Городская администрация ведёт переговоры с близлежащими районами в Копейске, Красноармейском и Сосновском районах».

По закону погребённым на городском кладбище имеет право любой человек независимо от место проживания и смерти. Места на кладища предоставляются бесплатно. Площадь такого участка, в том числе для урны после кремации, должна быть не менее 5 кв.м.