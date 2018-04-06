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В Майкопе усилят транспортное сообщение на Пасху и Радоницу
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В Майкопе усилят транспортное сообщение на Пасху и Радоницу 

АиФ Адыгея 29 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
На Пасху и в День поминовения усопших (Радоница) в Майкопе будет усилено транспортное сообщение между городскими микрорайонами и кладбищами. До «старого» кладбища жители города смогут доехать на троллейбусах №3 и №8 (интервал движения составит 15 минут), а также на микроавтобусах №16 и №26 (интервал движения — 5-6 минут).
До «нового» кладбища можно будет добраться на «маршрутках» №5 (следуют от улицы Михайлова с интервалом движения 5-6 минут) и микроавтобусах под номером 34 (следуют от Министочника с интервалом движения 6-7 минут).
«Также планируется организовать специальный маршрут, который соединит «старое» и «новое» кладбища. Его будут обслуживать три автобуса ПАЗ, интервал движения составит 20 минут», рассказали в администрации Майкопа.
Будет улучшена организация движения для личного автотранспорта. Автомобилисты смогут доехать до «нового» городского кладбища не только по привычному маршруту, но и по дороге от улицы Промышленной, свернув в районе въезда в дачный поселок «Птицевод» и двигаясь далее в северном направлении. Этот дополнительный проезд к восточной части кладбища будет открыт в целях исключения пробок и заторов.
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