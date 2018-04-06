Городские власти закупят 16 биотуалетов для инвалидов на время ЧМ-2018

Департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары возьмет в аренду 266 туалетных кабинок. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

— Мобильные кабинки будут двух типов — «Стандарт» (246 штук) и «Комфорт» (4 штуки). Главное отличие — дозаторы мыла и полотенец и умывальник с зеркалом, — говорится в документах закупки. — Также будут предусмотрены 16 биотуалетов с металлическими поручнями для инвалидов. Все это необходимо для болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Помимо установки кабинок, подрядчик обязан будет их обслуживать. За месяц предусмотрено 4256 плановых вывозов отходов.

Всего на эти цели из городского бюджета планируют потратить 2196451 рубль.

Всего Самара примет шесть матчей мирового первенства. За месяц город посетит до полумиллиона туристов. В дни матчей в столице региона ожидают до 25 тысяч человек. Основным местом сбора болельщиков, кроме стадиона «Самара Арена», станет фанзона на площади Куйбышева. Сейчас здесь монтируют сцену.