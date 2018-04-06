В Ростове из кранов продолжает течь вода с песком

Очередной случай обнаружения в водопроводной воде Ростова-на-Дону посторонних примесей обнародован в социальной сети. На этот раз своим негодованием поделился житель Железнодорожного района. «Железнодорожный район (район Сокола) вода из под крана течёт жёлто-коричневого цвета, с осадком в виде песка. Неделю назад снимали, чистили фильтры, а сейчас снова целая куча песка в каждом кране… Вот как дорогую сантехнику покупать с таким качеством воды? Кто-нибудь знает в чем причина такой воды?», — задаётся вопросом автор поста в популярном ростовском сообществе. Напомним, совсем недавно о похожей проблеме сообщал житель улицы Туполева.