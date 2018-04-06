Гол Артура принёс «Сантосу» победу над «Эстудиантесом» в Кубке Либертадорес

«Сантос» одолел «Эстудиантес» в выездном матче 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес со счётом 1:0.

Единственным забитым мячом в матче на 19-й минуте отметился нападающий гостей Артур. Встреча проходила в аргентинском городе Ла-Плата, на стадионе «Сьюдад де Ла-Плата».

Благодаря этой победе «Сантос» единолично возглавил группу F с 6 очками. «Эстудиантес», в свою очередь, расположился на 2-й строчке с 4 баллами и обгоняет «Реал Гарсиласо» по дополнительным показателям. «Насьональ» Монтевидео занимает последнее место в группе с 2 очками в активе.