Спортсмены школы имени Н. М. Карамзина достойно выступили на соревнованиях по фехтованию

1 апреля состоялись соревнования по фехтованию. Увлекательное мероприятие прошло в Преображенском корпусе гимназии. Об этом рассказывается на сайте учебного заведения. Состязания прошли под руководством Александра Юрьевича Новикова , педагога дополнительного образования. Желающих проявить себя в искусстве фехтования было много, борьба за призовые места разыгралась нешуточная. В результате нескольких соревновательных этапов были выявлены победители, которых наградили медалями и призовыми грамотами.