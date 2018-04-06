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Спортсмены школы имени Н. М. Карамзина достойно выступили на соревнованиях по фехтованию
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Спортсмены школы имени Н. М. Карамзина достойно выступили на соревнованиях по фехтованию 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
1 апреля состоялись соревнования по фехтованию. Увлекательное мероприятие прошло в Преображенском корпусе гимназии. Об этом рассказывается на сайте учебного заведения.
Состязания прошли под руководством Александра Юрьевича Новикова, педагога дополнительного образования. Желающих проявить себя в искусстве фехтования было много, борьба за призовые места разыгралась нешуточная. В результате нескольких соревновательных этапов были выявлены победители, которых наградили медалями и призовыми грамотами.
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