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«СКА-Хабаровск» одержал победу на последних минутах матча с «Амкаром» в молодежном первенстве
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«СКА-Хабаровск» одержал победу на последних минутах матча с «Амкаром» в молодежном первенстве 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче 25-го тура молодежного первенства РФПЛ «СКА-Хабаровск» переиграл дома «Амкар» со счетом 3:2. Победный гол был забил на 90+6-й минуте.
"СКА-Хабаровск" занимает 14-е место турнирной таблицы, набрав 24 очка. «Амкар», в активе которого 27 очков, остался на 12-й строчке.
Напомним, что матч основных команд состоится завтра, 7 апреля, и начнется в 11.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.
Чемпионат России
Молодежное первенство
25-й тур  "СКА-Хабаровск — мол. " (Хабаровск) — «Амкар — мол.» (Пермь) — 3:2 (0:1)
Голы: Аушев, 18 (0:1). Барбаро, 65 — с пенальти (1:1). Агаронян, 85 — с пенальти (2:1). Павленко, 90 (2:2). Слесарев, 90+6 (3:2).
Удаление: Аушев (Амкар — мол.), 85.
Судья: Цыганок (Владивосток).
6 апреля. Хабаровск. Стадион «им. Ленина».
СКА-Хабаровск — мол. — Амкар — мол.
Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ
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