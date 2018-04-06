«СКА-Хабаровск» одержал победу на последних минутах матча с «Амкаром» в молодежном первенстве

В матче 25-го тура молодежного первенства РФПЛ «СКА-Хабаровск» переиграл дома «Амкар» со счетом 3:2. Победный гол был забил на 90+6-й минуте.

"СКА-Хабаровск" занимает 14-е место турнирной таблицы, набрав 24 очка. «Амкар», в активе которого 27 очков, остался на 12-й строчке.

Напомним, что матч основных команд состоится завтра, 7 апреля, и начнется в 11.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

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Молодежное первенство

25-й тур "СКА-Хабаровск — мол. " (Хабаровск) — «Амкар — мол.» (Пермь) — 3:2 (0:1)

Голы: Аушев, 18 (0:1). Барбаро, 65 — с пенальти (1:1). Агаронян, 85 — с пенальти (2:1). Павленко, 90 (2:2). Слесарев, 90+6 (3:2).

Удаление: Аушев (Амкар — мол.), 85.

Судья: Цыганок (Владивосток).

6 апреля. Хабаровск. Стадион «им. Ленина».

СКА-Хабаровск — мол. — Амкар — мол.

Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ