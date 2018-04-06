В Челябинске на берегу Миасса открылся теннисный корт

В Челябинске открылся теннисный комплекс, сообщают в пресс-службе администрации города.

Новый спортивный комплекс расположился на Российской и будет работать круглосуточно. В клубе предусмотрены бесплатные часы для занятия теннисом.

«Уверен, что теннисный корт станет одной из точек роста спортивного развития города. Хочу выразить большую благодарность идейным вдохновителям и строителям за такой замечательный объект, это достойное вложение в развитие Челябинска», — отметил на открытии комплекса глава города Евгений Тефтелев

Отметим, что в ближайшем будущем Челябинск ждет модернизация дворца спорта ЧЭМК и строительство футбольных полей на прилегающей территории.