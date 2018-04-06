Де Брюйне: «В „Челси“ я общался с Моуринью всего два раза»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, что практически не общался с Жозе Моуринью во времена, когда бельгиец был игроком «Челси», а португалец тренировал «синих». Моуринью практически не доверял Де Брюйне, в результате чего игрок в январе 2014 года был продан в «Вольфсбург» за 22 млн евро, где за полтора года выступлений заставил о себе говорить. В результате летом 2015 года Де Брюйне был куплен «Манчестер Сити» за 76 млн евро.

«Я бы назвал наши отношения с Моуринью в «Челси» отдаленными.

Я не из тех, кто много разговаривает с тренерами, но если тренер хочет с тобой пообщаться, ты это делаешь. Он босс. Вы можете быть в хороших отношениях, но дистанция между тренером и игроком все равно есть.

Я общался с Моуринью всего два раза — когда хотел уйти в дортмундскую «Боруссию» и перед отъездом в «Вольфсбург». Тогда я сказал, что мне нужно уходить, потому что я хотел играть в футбол», — цитирует Де Брюйне BBC.