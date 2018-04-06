Антон Глинкин: Без разницы, с кем встречаться в финале

— Эмоции сейчас хорошие. Тем более я долго не играл, соскучился по хоккею. Сегодня матч хорошо сложился. Главное — выиграли матч и серию. Впереди финал, подходим к нему в хорошем настроении. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться дальше, — сказал форвард.

— Признайтесь, было особое желание сыграть в Челябинске? — Было желание сыграть не только в Челябинске. Желание было давно. Хочется играть. Тяжело наблюдать со стороны, с трибуны. Когда ты играешь, эмоции совсем другие. Здорово, что мне выпал этот шанс. Надо было принести какую-то пользу команде, чтобы мы выиграли и были положительные эмоции.

— Кого ждете в финале? — Это финал. Там любой соперник опасен, поэтому без разницы. Все будет зависеть от нас.