Ещё
Антон Глинкин: Без разницы, с кем встречаться в финале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Антон Глинкин: Без разницы, с кем встречаться в финале 

Советский спорт 1 час назад
— Эмоции сейчас хорошие. Тем более я долго не играл, соскучился по хоккею. Сегодня матч хорошо сложился. Главное — выиграли матч и серию. Впереди финал, подходим к нему в хорошем настроении. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться дальше, — сказал форвард.
— Признайтесь, было особое желание сыграть в Челябинске? — Было желание сыграть не только в Челябинске. Желание было давно. Хочется играть. Тяжело наблюдать со стороны, с трибуны. Когда ты играешь, эмоции совсем другие. Здорово, что мне выпал этот шанс. Надо было принести какую-то пользу команде, чтобы мы выиграли и были положительные эмоции.
— Кого ждете в финале? — Это финал. Там любой соперник опасен, поэтому без разницы. Все будет зависеть от нас.
Советский спорт: последние новости
Чемпионат и первенство СФО по бильярдному спорту пройдут в Иркутске Агент Алексей Дементьев - о серии СКА - ЦСКА: К работе судей нужно относиться как к погоде В Красноярском крае состоится смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой работы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу12
Макгрегор сдался полиции9
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»312
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА67
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»89
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение