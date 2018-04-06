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Пасхальная ярмарка состоится 8 апреля в Городце
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Пасхальная ярмарка состоится 8 апреля в Городце 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба Городецкой епархии.
Мероприятие, организованное Городецкой епархией РПЦ, будет проходить с 10:00 до 18:00 на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря.
Посетителей ждут торговые пасхальные ряды с большим количеством оригинальных авторских товаров ручной работы, натуральных продуктов питания. Будут работать творческие мазурские.
Кроме того, в программе: народные игры и забавы, бесплатные катания на карете, кулинарный фестиваль и выступление творческих коллективов.
В 12:00 состоится торжественное открытие ярмарки епископом Городецким и Ветлужским Августином.
Фото предоставлено пресс-службой Городецкой епархии.
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