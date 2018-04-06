Пасхальная ярмарка состоится 8 апреля в Городце

Об этом сообщает пресс-служба Городецкой епархии.

Мероприятие, организованное Городецкой епархией РПЦ , будет проходить с 10:00 до 18:00 на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря.

Посетителей ждут торговые пасхальные ряды с большим количеством оригинальных авторских товаров ручной работы, натуральных продуктов питания. Будут работать творческие мазурские.

Кроме того, в программе: народные игры и забавы, бесплатные катания на карете, кулинарный фестиваль и выступление творческих коллективов.

В 12:00 состоится торжественное открытие ярмарки епископом Городецким и Ветлужским Августином.

Фото предоставлено пресс-службой Городецкой епархии.