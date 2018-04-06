Омская область вошла в дюжину ведущих регионов России по развитию спорта в 2017 году

Конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы учитывает результаты 85 субъектов РФ. Омская область уверенно выглядит в масштабах страны и занимает второе место в Сибири.

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах РФ за 2017 год проводило федеральное Министерство спорта . Итоги конкурса обнародованы на сайте ведомства в конце марта. Успехи регионов оценивали по четырем параметрам: физкультура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физкультура и спорт.

Лидерами сводной таблицы, куда включены все 85 субъектов РФ, стали Краснодарский край (14 баллов), Санкт-Петербург (46), Тюменская область (49), Московская область и Республика Татарстан (оба — 51 балл).

Омская область заняла высокое 12-е место. При этом по развитию адаптивной физкультуры и спорта регион удерживает самые весомые позиции — 3-е место в стране (учитывается доля спортсменов с ограниченными возможностями, доля занимающихся спортом, имеющих разряды, входящих в составы сборных России, результаты на крупных соревнованиях). В подготовке спортивного резерва, развитии физкультуры и массового спорта, спорта высших достижений Омская область располагается на 23-м, 25-м и 27-м местах соответственно.

Ближайшими соседями нашего региона, набравшего 78 баллов, оказались Свердловская (11-е место, 72 очка) и Челябинская область (13-е, 79).

На уровне Сибирского федерального округа, состоящего из 12 регионов, Омскую область превзошел только Красноярский край (7-е место). Напомним, в 2019 году там пройдет Всемирная зимняя универсиада. Столицей студенческих игр Красноярск был выбран в 2013 году, а значит, уже тогда получил организационный и финансовый импульс к развитию спорта.

Отдельно итоги смотр-конкурса Министерство спорта подводит для субъектов РФ, исходя из численности населения: более 2 млн, менее 2 млн, менее 1 млн человек. Среди субъектов второй группы Омская область заняла 2-е место из 30 после Тюменской области.

Рейтинговые позиции нашего региона в конкурсе поступательно растут. По итогам 2015 года омичи были на 30-м месте, по итогам 2016-го — на 17-м, в 2017-м — на 12-й позиции.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года рейтинг Омской области может быть усилен новыми точками роста. Об этих драйверах в ходе послания Заксобранию высказался врио губернатора Омской области Александр Бурков , отдельно упомянувший ввод в эксплуатацию хоккейной академии «Авангард», реконструкцию футбольного поля стадиона «Динамо», капремонт стадионов в Седельниковском и Крутинском районах, а также строительство крытых хоккейных кортов в других районах области.