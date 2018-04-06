Эмиль Хегле Свендсен: «Я пока не думал о продолжении карьеры»

Новрежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен отметил, что еще не принял решения о продолжении карьеры.

— В следующем сезоне чемпионат мира пройдет в Эстерсунде, — цитирует TV2 Свендсена. — В какой-то мере в Швеции началась моя международная карьера. По мнению людей, карьеру завершить я должен здесь.

Я пока не думал о продолжении карьеры. У меня был отпуск, и я от всего абстрагировался. Было отлично получить немного свободы. Решение я приму ближе к 1 мая.

Я считаю, что важно разгрузиться перед тем, как принимать решение о дальнейшей карьере. Когда находишься в гуще событий, то смотришь на все по-другому. Нужно взвесить все за и против. Чтобы выступать дальше, нужно иметь 100-процентную мотивацию. Если ее нет, то у тебя не будет шансов.