Депортиво Ла-Корунья — Малага: кто победит из аутсайдеров Примеры?

Депортиво Ла-Корунья — Малага. Прогноз и аналитика на 06.04.18Депортиво Ла-Корунья — Малага: кто победит из аутсайдеров Примеры?

Прогноз на чемпионат Испании по футболу от Сергея Колодина . Депортиво Ла-Корунья принимает на «Риасора» футбольный клуб Малага. Встреча пройдет 6 апреля в рамках тридцать первого тура Примеры. Оценки букмекеров разные, поэтому точные прогнозы не получатся. «1иксбет» предлагает разместить ставку на «СуперДепор» за 2,03. На победу «медуз» предлагают коэффициент 4, а на ничейный результат 3,52. Все же букмекеры считают, что хозяева сильнее. Теперь разберем матч детально в этом обзоре. Депортиво Ла-Корунья — Малага

Два аутсайдера Примеры встретятся в тридцать первом туре. Депортиво Ла-Корунья попробует завоевать три очка и покинуть зону вылета, обогнав в турнирной таблице Лас-Пальмас. Независимо от результата, «супердепор» останется в зоне риска. Подопечные Кларенса Зеедорфа отстают от Леванте на восемь очков, поэтому до последнего тура будет борьба за выживание. В последних матчах Депортиво демонстрирует свою слабость, проигрывая соперникам того же класса что и они. В преддверии этой встречи отдается предпочтение «медузам». Клуб из самого низа таблицы Примеры способен взять вверх над «бело-голубыми». Малага занимает самое последнее место в чемпионате Испании по футболу, но шанс на победу есть. В последнем туре «медузы» обыграли на домашнем поле Вильярреал, 1:0. До этого им удалось сыграть вничью с Сельтой, 0:0. Мотивация у Малаги немного лучше, нежели у клуба из Ла Коруньи. В ноябре 2017 ушли с победой подопечные Хосе Гонсалеса, 3:2 — была последняя личная встреча этих команд. Прогноз на матч

Букмекерские конторы отдают лидерство «супердепору», несмотря на положение команды. Если использовать правила приема ставок в букмекерских конторах, то вы по-глупому проиграете. Не смотрите на котировки буков, а старайтесь придерживаться своего мнения. На этот матч у нас есть несколько ставок которые пройдут с высокой вероятностью. Прогноз на матч Депортиво Ла-Корунья — Малага (6 апреля, Чемпионат Испании): прогноз не будет в сторону хозяев. Советуем взять тотал голов больше 2-х с коэффициентом 1,60. Для двойника или экспресса ставим на двойной шанс х2 за 1,86. В целом прогнозы понятны, а если нет пишите комментарии.

Котировки на матч: Рекомендуемые ставки:

Победа Депортиво за 2,03; ТБ (2) за 1,60;

Ничья за 3,46; Двойной исход (Х2) за 1,86.

Победа Малаги за 4,06.