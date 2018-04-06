Арсенал Тула — Уфа: «горожане» готовы побеждать!

Арсенал Тула — Уфа, 07.04.18. Прогноз и статистика на матчАрсенал Тула — Уфа: «горожане» готовы побеждать!

Рассматривая много вариантов ставок на игру тульского Арсенала и Уфы остановились на нескольких прогнозах. Матч пройдет в Туле 7 апреля, где фаворитом встречи являются хозяева. По котировкам букмекеров стоит заметить, что бк рекомендует ставить на хозяев за 2,41. Победа гостей котируется коэффициентом 3,54. В этом обзоре проанализируем предстоящий матч и сделаем вывод по прогнозам. Арсенал Тула — Уфа Тульский Арсенал в этом сезоне показывает лучший результат в своей истории. В чемпионате России по футболу «пушкари» обосновались на седьмой строчке в таблице. По сравнению с прошлым сезоном — круто. В прошлом сезоне Арсенал Тула закончил сезон на четырнадцатом месте (зона вылета). За две крайних игры подопечные Миодрага Божовича немного упустили шанс попасть в зону еврокубков. «Оружейники» сыграли дома с Ростовом 2:2, а в двадцать четвертом туре проиграли в гостях московскому Динамо , 2:1. Футбольный клуб Уфа не теряет надежд попасть в пятёрку лучших команд РФПЛ. «Горожане» в предпоследнем туре выиграли у Краснодара, а потом проиграли Зенту, 1:2. Несмотря на это уфимцы хорошо играют от обороны, создавая неприятности соперникам. Фраза: что такое фол, для Уфы не имеет значение, поскольку в среднем за матч они совершают по десять футбольных нарушений. Не обходится без предупреждений, ведь желтая карточка для Уфы — дело постоянное. Матч против тульского клуба будет проходить в грубой форме, поэтому судья будет внимателен. Прогноз на матч

В последней личной встрече между Арсеналом и Уфой была минимальная победа «горожан». Впрочем, три крайних очных матча завершались в сторону Уфы. В этом туре изменений не будет, но и победы тоже. Предпочтительнее сделать ставку на ничью с хорошим коэф. Прогноз на матч Арсенал Тула — Уфа (7 апреля 2018, РФПЛ): прогноз на встречу со стороны букмекеров понятен, но наш портал рекомендует ставить на ничейный исход за 3,04. В экспресс следует добавить ставку на индивидуальный тотал голов тульского Арсенала меньше 1,5. Коэффициент составляет 1,41 на такой прогноз.

Котировки на матч: Рекомендуемые ставки:

Победа Арсенала за 2,41; Ничья (х) за 3,04;

Ничья за 3,04; ИТМ 1 (1,5) за 1,41.

Победа Уфы за 3,54.