Вест Бромвич — Суонси: «лебеди» уедут с тремя очками

Вест Бромвич Альбион — Суонси Сити, 07.04.2018. Прогноз и анализВест Бромвич — Суонси: «лебеди» уедут с тремя очками

Прогноз на Английскую Премьер-Лигу. Матч Вест Бромвич и Суонси пройдет 7 апреля на стадионе «Хоторнс», в рамках тридцать третьего тура. Несмотря на явного аутсайдера букмекеры предпочитают сделать упор на него. Рассмотрев архив линий букмекерских контор с результатами выявили самые большие кэфы у «Леона». Они предлагают на победу «дроздов» котировку 2,50. Исход игры без команды победителя оценивается в 3,16. Победа «лебедей» котируется в 3,22. Ниже разберем этот матч детально и предоставим несколько прогнозов. Вест Бромвич Альбион — Суонси Сити

Вест Бромвич Альбион в сезоне 2016/2017 закончил на десятом месте. В нынешнем году «дрозды» скатились до зоны вылета и навряд ли смогут спастись. Травма Моррисона и Филда ослабят зону защиты, поэтому Вест Бромвич рассчитывает на резервистов. Девять матчей подряд «дрозды» упускают победу. Способствует этому отсутствие главного тренера, с которым разорвали контракт. За матч в среднем команда пропускает по 2,5 гола. В игре против «лебедей» поражения не избежать, а вот коэффициенты букмекеров непонятны. Вылетел Суонси Сити из кубка Футбольной Ассоциации Англии. Команда проиграла Тоттенхэму, 0:3. В чемпионате Англии по футболу «лебеди» немного подтянулись, улучшив результат в турнирной таблице. В прошлом сезоне Суонси завершил на пятнадцатой строчке, а сейчас команда болтается по середине. Подопечные Карлуша Карвальяла на выездных матчах играют неуверенно, чередуя ничью с поражениями. Последняя победа была зафиксирована в декабре 2017 года над Уотфордом. Суонси нужны очки, поэтому в этой игре будет битва на победу. Прогноз на матч

В очных встречах команды встречались не раз, но вот только «лебеди» побеждали «дроздов» на выезде в 2013 году. После этого им не удавалось осадить «Хоторнс». По статистике Суонси Сити выглядит лучше, нежели «Вест Бром». По анализу составили несколько прогнозов на матч из АПЛ. Прогноз на матч Вест Бромвич Альбион — Суонси Сити (7 апреля, Чемпионат Англии): прогноз этой встречи будет в пользу Суонси. Рекомендуем сделать ставку на двойной шанс х2 с коэффициентом 1,60. В пресс рискните поставить победу гостей за 3,22. Если не согласны с прогнозами, оспорьте их в комментариях.

Котировки на матч: Рекомендуемые ставки:

Победа Вест Бромвича за 2,50; Двойной исход (х2) за 1,60;

Ничья за 3,16; П2 за 3,22.

Победа Суонси за 3,22.