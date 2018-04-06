Ганновер 96 — Вердер: гости не проиграют в Ганновере

Ганновер 96 — Вердер. Прогноз и статистика (06.04.18) Ганновер 96 — Вердер: гости не проиграют в Ганновере

Прогноз на Бундеслигу подготовил спортивный эксперт — Сергей Колодин . Перед матчем второй командой будет Ганновер, с оценкой букмекеров в 3,06. Ничейный результат оценивается почти также — 3,48. На победу бременского Вердера букмекерская контора 1хбет дает котировку в 2,42. Матч пройдет 6 апреля в рамках двадцать девятого тура Бундеслиги в Ганновере.

Ганновер 96 — Вердер

Ганновер располагается внизу турнирной таблицы. В футболе игроки из Нижней Саксонии не показывают хороших результатов, тем самым проигрывая соперникам в Бундеслиге. В прошлом сезоне «саксонцы» поднялись из второй лиги и пытаются удержать место в высшей лиге Германии. Ганновер-96 крайние пять матчей потерпел поражение, поэтому очки для футбольного клуба важны, несмотря на положение в команде. Проигрыши в основном происходят из-за того, что у команды двенадцать травмированных футболистов, которые выбыли из стартового состава.

Подопечные Андре Брайтенрайтера рассчитывают взять хотя бы одно очко против «музыкантов». Такой результат для команды возможен, поскольку на домашнем стадионе Ганновер играет уверенно. Есть две крайние личные встречи, когда «саксонцы» одерживали победу и сыграли вничью.

Вердер Бремен в этом противостоянии лидер, но ненамного. «Везерцы» в прошлом сезоне Бундеслиги завершили свое положение на восьмом месте. В этом году команда борется за середину таблицы. Чтобы уйти от зоны вылета, Вердер должен взять три очка и увеличить отрыв от своих оппонентов по турнирной сетке. В крайних матчах Бундеслиги «музыканты» одержали четыре победы. Не смогли переиграть только Боруссию на выезде, 2:2.

Прогноз на матч

По многочисленным просьбам составлен этот прогноз, поэтому следует сделать несколько ставок. Первый вариант — Вердер не проиграет в гостях и постарается взять три очка на выезде. Что касается Ганновера-96, то команда развалена. Саксонцы имеют кадровые проблемы, к тому же кучу недостатков в прошедших матчах. По игре можно сказать, что фаворит игры — «музыканты».

Прогноз на матч Ганновер 96 — Вердер (6 апреля, Бундеслига, 29-й тур): прогноз на игру будет характерен для многих. Рекомендованной ставкой будет то что гости не проиграют. Для экспресса можете взять тотал голов меньше 2,5.

Котировки на матч:

Рекомендуемые ставки:

Победа Ганновера за 3,03;

Фора 2 (0) за 1,75;

Ничья за 3,46;

Тотал голов меньше 2,5 за 2,14.

Победа Вердера за 2,45.